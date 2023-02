"Indagano sulla mia omosessualità. Ridicoli": Fedez si sfoga dopo giorni

Un bacio sul palco di Sanremo a Rosa Chemical. Poi la (presunta) crisi con la moglie Chiara Ferragni. Ed oggi, ad una settimana dal fattaccio avvenuto quella sera all'Ariston, Fedez rompe il silenzio. Occasione è uno sfogo contro una giornalista di Fuori del Coro, trasmissione di Rete Quattro condotta da Mario Giordano, che starebbe indagando nel suo privato e in particolare sulla sua presunta omosessualità. A stretto giro però la replica della trasmissione Mediaset, che smentisce le indagini.

"Allora" esordisce Fedez "oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo loro se sono omosessuale e se ho cose da nascondere. Ma cara giornalista io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. E credo che il lavoro del giornalismo d'inchiesta mal si concilia con inchieste del caz*o tipo questa. Caro Mario Giordano e cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo. Fate schifo al caz*o".

E ancora: "Perché mai avete priorità di fare inchiesta su di me per capire se sono omosessuale? Forse perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male?".

Il cantante ammette poi di "non poter fare lezione di morale o di coerenza a nessuno" e di non voler taggare la giornalista in questione "perché piangerebbe da oggi e fino all'uscita del servizio". Quindi chiude con una provocazione: "Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Ce lo domandiamo in tanti da una vita". Un riferimento a mo di sfottò alla voce del giornalista.

La replica di Mario Giordano

Pochi minuti dopo l'exploit di Fedez, è arrivata la replica di Mario Giordano, sempre via Instagram: "Caro Fedez ti sei sbagliato" si legge "Fuori dal coro non ha mandato alcuna giornalista ad indagare sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulle case occupate, sulla sicurezza. E nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le te frasi insolenti"

Il punto sulla crisi: il messaggio cancellato, l'avvistamento al ristorante

In verità Fedez aveva già rotto il silenzio ieri sera, quando aveva dedicato alla moglie il verso "tu la mia calamita, io la tua calamità", lasciando intendere di essersi pentito di quanto fatto. La stories era stata online pochi minuti per poi venire rimossa, forse per un nuovo pentimento. Nelle scorse ore la coppia - sposata da 2018 e con due figli, Leone e Vittoria - è stata pizzicata durante una visita al ristorante dello chef Antonino Canavacciuolo. Intanto Fedez e il cantante Rosa Chemical sono stati accusati di atti osceni in luogo pubblico da parte dell'associazione Pro Vita e Famiglia, che ha presentato un esposto proprio nelle ultime ore.