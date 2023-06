Giulia Stabile ballerà a Love Mi: la gag con Fedez che mette in imbarazzo il rapper, il video

A un anno dal concerto che ha sancito il ritorno sui palchi di Fedez, dopo l'operazione per rimuovere il tumore al pancreas, torna a Milano, in piazza Duomo, Love Mi. Il super evento, con ben 28 artisti che si daranno il cambio sullo stage, sarà visibile questa sera, 27 giugno, su Italia 1 a partire dalle 19:00 e ieri si sono svolte le prove.

Fedez con le sue storie Instagram ha svelato il suo asso nella manica: Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice della ventesima edizione di Amici, sarà sul palco forse con un corpo di ballo. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per il rapper perché la danzatrice è molto amata e i suoi fan sono già in visibilio.

L'annuncio è stato fatto tramite il social e i due, involontariamente, hanno creato una gag molto divertente ma un po' imbarazzante per Federico. Il rapper inquadra se stesso e Giulia, lui però si tiene a distanza perché ha sudato molto per colpa delle prove e non emana un buon odore, "Devo tenerla a debita distanza perché puzzo" dice Fedez e Stabile, avvicinandosi per annusarlo choisa: "Confermo". Fedez, che non si aspettava tale risposta, si volta verso la ballerina e sconsolato esclama "noooooo". Un momento divertente, e inaspettato, che ha colto di sorpresa l'organizzatore dell'evento.