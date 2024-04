Gramellini attacca Fedez, lui risponde con il lato b nudo: "Voglio essere l'idolo di tua nonna"

Galeotta la cover di Silvio Berlusconi. L'immagine del Cavaliere che fa le corna campeggia sul telefono di Fedez da poco più di 24 ore e ha già scatenato una bufera. Tra i primi a commentare la scelta del rapper - che si è fatto fare la cover a Los Angeles, dove si trova da venerdì per partecipare al Coachella Festival - è stato Massimo Gramellini nella sua rubrica sul Corriere, Il caffè.

"Mistero della Fedez", questo il titolo dell'articolo in cui il giornalista fa una riflessione sul successo di Federico Lucia: "Nell'ultimo messaggio alla nazione, Fedez mostra la nuova cover del suo telefono con la famosa effige di Berlusconi che fa le corna. 'Per l'uomo che non deve chiedere mai. Spero di lanciare una moda' - ha scritto, riportando una frase del cantante - Forse ignora che si tratta di una delle immagini più inflazionate del millenio. Mentre i suoi seguaci si interrogano sul significato recondito della scelta (una critica al politico defunto o un'allusione a qualche affaire sentimentale?), mi permetto di buttare lì un'altra ipotesi: e se invece non significasse proprio niente? Il vero mistero di Fedez è come una parte dell'opinione pubblica di sinistra abbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo, quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum".

Le parole di Gramellini sono arrivate fino in California e Fedez replica con la solita irriverenza. A bordo piscina della villa in cui alloggia, il rapper si fa riprendere con il costume abbassato, mostrando il lato b nudo (ma pixellato): "E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il cu** all'aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles. E per la cronaca, a me di essere l'idolo della sinistra non me ne frega un ca***. Io voglio essere l'idolo di tua nonna". E poi l'affondo: "Che poi è appena esplosa una centrale idroelettrica con dei lavoratori che hanno perso la vita - scrive ancora tra le storie Instagram - e tu giornalista intellettuale di sta ceppa piuttosto di parlare delle morti sul lavoro che aumentano ogni anno parli della cover del cellulare di Fedez. Bah".