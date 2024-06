Fedez e Garance Authie più uniti che mai. Le foto nel ristorante che lui frequentava con Chiara

Fedez e Garance Authie sono più uniti di quello che sembra dai social. I due sono stati paparazzati da Chi sul balcone del ristorante di Cracco a Milano, e il locale è sempre stato il 'luogo' suo e di Chiara Ferragni. I due ex lì avevano festeggiato, anche, San Valentino. In poche parole non si tratta di un ristorante qualsiasi. In una delle foto si vede anche lo chef Carlo Cracco insieme ai due. Il giorno dopo quella cena lei è poi stata vista uscire dalla casa di Federico con un trolley per poi salire su un'auto Ncc.

"Chi conosce Garance", scrive il magazine, "la descrive come una ragazza molto riservata, che studia e lavora, che finisce un esame e poi prendere il volo per uno shooting fotografico dall'altra parte del mondo". I due si sarebbero ufficialmente conosciuti al Coachella, il festival in California e da lì in poi non si sarebbero più lasciati o quasi.

Nel servizio di Chi si vedono poi le foto successive. Fedez si affaccia al balcone del Ristorante Cracco in Galleria con Clarence per scattare foto e guardare il passeggio. Era lo stesso ristorante che Fedez frequentava proprio con Chiara Ferragni. Nelle foto si vede anche lo chef Carlo Cracco che chiacchiera con la nuova coppia. Fa notare il settimanale Chi che Fedez e Chiara Ferragni "qui avevano festeggiato l'ultimo San Valentino insieme". Il giorno dopo questa bella serata insieme, si vede Garance Authié lasciare casa di Fedez in NCC con un trolley e un borsone.

Anche Chiara Ferragni sembrerebbe essersi rimessa in gioco e non con una persona qualsiasi, ma con il rapper Tony Effe. Tra lui e Fedez non scorre buon sangue e ancora non è chiaro se Ferragni stia giocando per provocare l'ex marito o se davvero abbia un interesse per il cantante romano.