"Fedez ossessionato dai soldi. Vuole guadagnare anche dal divorzio"

"Tra Fedez e Chiara su chi scommetterei? Chiara. Fedez mi sembra abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze. È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Vampirizza le persone che gli stanno vicine e poi scappa". Questa la risposta di Selvaggia Lucarelli al settimanale Oggi.

La scrittrice sta promuovendo il suo libro, "Il vado di pandoro", e inevitabilmente l'argomento sono sempre loro: i Ferragnez. Sul perché Fedez abbia un gran numero di amicizie finite ha un'idea ben precisa: "Le voci che girano lo descrivono come una persona ossessionata dall'idea che gli altri vogliano fregarlo, rubargli i soldi, approfittarsi di lui, Penso sia un problema di proiezione sugli altri del proprio comportamento. Questa, però, assomiglia a una diagnosi, e non dovrei farla io. Questo volersi far male da solo è un tratto di personalità interessante". Tra i due non solo "punterebbe" su Chiara, ma Chiara è quella che preferisce perché "è umanamente meno peggio". "Penso che lui sia il più intelligente, lei è leggera, superficiale e bisognosa di sostegno e sicurezza. La Ferragni in fondo è rimasta la ragazza di provincia delle origini. Lui è un imprenditore vero, lei un'influencer con una grande passione per il denaro", ha aggiunto.

Per Lucarelli anche l'ultimo brano di Fedez con Emis Killa, Sexy Shop, è legato al denaro. "Credo che dopo aver fatto soldi con il matrimonio, ora ne voglia fare con il divorzio. Confermandosi, oltre che un pessimo marito, anche un pessimo rapper, visto che si ispira a Shakira e le parole sono ineleganti per uno che aveva dichiarato che avrebbe tutelato moglie e figli. Ho il sospetto che sarà propfio Fedez a farci stare simpatica di nuovo la Ferragni"