"Fedez allontanato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni": il retroscena bomba

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è evidente dopo la finale del Festival di Sanremo. I due tacciono e in queste ore di silenzio in rete circolano con frenetica velocità supposizioni, ricostruzioni, ipotesi su cosa possa essere successo tra i due e su cosa possa capitare adesso. Si lasceranno? È solo un altro modo per sponsorizzare se stessi e la loro storia? Faranno pace? Chissà.

Al momento si sa solo dell'imbarazzo di Chiara Ferragni alla vista del bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston. Si sa anche della discussione tra marito e moglie scoppiata dietro le quinte dello spettacolo trasmesso in eurovisione e poi null'altro: a parte un timido tentativo di lui di rivolgersi alla moglie con una storia Instagram e la pressoché totale indifferenza della diretta interessata, nulla si è più saputo sulla vita reale dei due, scomparsi dai social come l'onnipresente coppia a cui i follower sono abituati.

"Fedez allontanato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni"

Adesso ad aggiungere un ulteriore dettaglio alla vicenda che tanto sta facendo fremere gli appassionati del genere Ferragnez è Guia Soncini che su Linkiesta aggiunge un particolare su quanto accaduto nel retropalco dell'Ariston quella fatidica notte di sabato 11 febbraio: terminato il Festival, Fedez si sarebbe diretto verso il camerino di Chiara, ma la guardia del corpo della moglie gli avrebbe addirittura impedito di entrare.

"Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce" si legge nell'articolo che ricostruisce la vicenda: "Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: «Ha detto che non puoi entrare»": questo l'ultimo retroscena che si aggiunge alle ipotesi della effettiva crisi nera tra i due, ancora decisi a non commentare nulla restando nel silenzio più assordante che ci possa essere.