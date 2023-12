Augurano un tumore al figlio, Fedez come una furia: "Divertitevi ora, poi mi diverto io"

"Divertitevi ora, poi mi diverto io. Fidatevi": questo è "il consiglio" che Fedez ha lasciato scritto in una storia Instagram rivolta a chi ha augurato un tumore al figlio Leone di 5 anni, con un post pubblicato su X. "A me interessa sapere solo chi siete, il vostro nome e cognome", afferma il rapper in un video: "Io ho sempre messo la faccia in quello che dicevo. Voi sapete chi sono e dove abito, sapete tutto di me, io non mi nascondo dietro a un nome falso. Io mi assumo la responsabilità di quello che faccio, voi no. Ed è giunta l'ora che diventi così anche per voi". E ancora: "Credete che non ci riesca?" chiede provocatorio: "Ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella vita. Vi spacco il cu*o ragazzi, non avete idea, conigli infami che non siete altro. Venite sotto casa mia e venite ad augurare un tumore a mio figlio, ditemelo in faccia. Fate le cose da uomini quali siete".

Nelle scorse ore Fedez ha pubblicato la denuncia alla Polizia Postale di Milano nei confronti dell'hater che su X aveva rivolto un altro post di pessimo gusto sempre rivolto al suo bambino che sabato, prima della partita Milan-Frosinone, aveva accompagnato in campo Theo Hernandez, esterno rossonero. "Avete solo un proiettile, a chi sparate?", era stato il vergognoso commento alla foto di Leone accanto al giocatore. La vicenda ha aperto un ampio dibattito: "Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca. Questo è", ha scritto qualcuno ricordando la battuta infelice sulla ragazza scomparsa pronunciata da Fedez in una puntata di Muschio Selvaggio. E tornando proprio su questo aspetto, Fedez ha proseguito: "Visto che vi state giustificando delle minacce di morte e degli auguri di un tumore dicendo 'ma tu hai fatto la battuta su Emanuela Orlandi'... eh no ragazzi è proprio un'altra cosa: ci ho messo la faccia, ho fatto una cazzata, ho chiesto scusa e ho cercato di rimediare. Voi la faccia non ce la mettete".