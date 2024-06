Fedez a Taranto per incontro su Ilva, è polemica: "Col jet privato a parlare di inquinamento ambientale"

Pace fatta tra Fedez e il Codacons. Dopo querele, udienze, scontri, ieri è arrivato il lieto fine. Il rapper e il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, si sono ritrovati a Taranto per un'iniziativa legata all'ex Ilva. L'artista ha pubblicato su Instagram la foto che sancisce la fine delle ostilità: Fedez con una maglietta del Codacons e Rienzi con una t-shirt del cantante, per un abbraccio che pone fine a anni di tensioni.

L'incontro tra Fedez e il Codacons rappresenta un segnale forte di solidarietà verso i tarantini – cittadini, lavoratori e bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico – che ancora oggi soffrono a causa dei veleni emessi dai camini dell'acciaieria. A Carlo Rienzi e Fedez, davanti alla fabbrica, si sono aggiunte 30 vittime dell'ex Ilva, le mamme dei bambini nati con gravi problemi genetici e Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sulla trasferta a Taranto, però, esplode la polemica. A sollevarla per prima è Selvaggia Lucarelli, che sui social fa notare: "A parlare di morti e di Ilva con le magliette spiritose. E soprattutto andare a parlare di inquinamento ambientale (con tanto di direttive al governo) e salute dei cittadini arrivando col jet privato. Daje Fedez". Anche la giornalista Annarita Digiorgio affonda il colpo: "Fedez viene a Taranto col jet privato per parlare dell'inquinamento ambientale di Ilva".

Nel giro di poche ore sui social è bufera. In tanti sparano a zero sul rapper, accusato di essere un "opportunista" che sfrutta temi così importanti per "ripulirsi l'immagine". E poi c'è chi fa notare: "Ma perché Fedez parla di inquinamento? Come se Totti andasse a parlare dello scintoismo".

Il botta e risposta con la giornalista: "State cercando il pelo nell'uovo"

Durante l'incontro c'è stato anche un botta e risposta tra Fedez e una giornalista. Oggetto del contendere sono state le attività benefiche condotte dal cantante. In particolare la richiesta di chiarimenti sulla pubblicazione del libro di favole "Quando sarai grande", scritto da Fedez nel 2019 a sostegno dell'associazione Heal Onlus per la ricerca sui tumori cerebrali infantili. "Nessun tribunale o ente regolatore ha mai contestato l'attività, e i soldi sono stati effettivamente donati. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell'uovo", ha risposto Fedez.

La giornalista contestava al rapper un errore di comunicazione riguardo al momento effettivo della donazione, parlando di un'operazione 'Balocco pro tempore', facendo riferimento alla vicenda legale di Chiara Ferragni in quanto la donazione era stata fatta prima che il libro andasse in stampa. "L'attività è stata fatta, i soldi sono stati donati e né l'Antitrust né nessun altro tipo di ente ha mai detto nulla", ha ribattuto Fedez, sottolineando che molto spesso i soldi donati sono stati superiori all'incasso. Ad esempio, racconta, "per il concerto gratuito in Piazza del Duomo, ho speso personalmente 2 milioni di euro per la realizzazione dell'evento. Questo includeva i costi di produzione e il pagamento del personale". Avrei potuto donare di più senza realizzare l'evento? Fedez a questo punto è sbottato: "Ma io faccio quello che voglio con i miei soldi e ho voluto fare un concerto per la mia città". Quanto alla donazione del libro, ha precisato: "La somma di 15 mila euro è stata effettivamente donata all'associazione". Infine ha toccato anche la polemica sui soldi donati per Amatrice: "State cercando di trovare cose che non troverete mai".