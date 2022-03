Fedez insultato da un collega famoso: è successo nei camerini di 'Domenica In'

Il secondo posto di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021, con la canzone 'Chiamami per nome', lasciò di stucco anche i diretti interessati, convinti di finire a metà classifica visti i risultati delle votazioni di sala stampa e giuria demoscopica. Fu il televoto a riaprire i giochi e a consegnare ai due artisti la medaglia d'argento davanti a Ermal Meta - terzo classificato - e subito dopo i Maneskin, vincitori del Festival. A stupirsi del podio furono in molti e a qualcuno non andò giù. Parola di Fedez, che nell'ultima puntata di 'Muschio Selvaggio', podcast che conduce insieme a Luis Sal, racconta un fattaccio avvenuto proprio dopo la finale.

Il rapper ha avuto un inaspettato scontro con un famoso collega nei camerini di 'Domenica In', il giorno dopo il loro successo: "Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese - racconta -. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte". Gli ospiti, tra cui Tananai, gli chiedono se si tratta di Ermal Meta, che potrebbe non aver preso bene il terzo posto: "No, anzi lui è stato super carino - risponde Fedez -. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo". Escludendo dunque i primi tre classificati, Orietta Berti e Achille Lauro con cui ha collaborato subito dopo, restano nomi come Willie Peyote, Francesco Renga, Max Gazzè, Giò Evan, Colapesce Dimartino, Random, Bugo, Ghemon, Fulminacci, Fasma e Aiello. Ma ci sono anche diverse donne, da Malika Ayane a Madame, o gruppi come Lo Stato Sociale e La Rappresentante di Lista.

Mentre impazza il toto-nome, Fedez racconta altri particolari: "Ci sono rimasto malissimo. Stavo male e mi dicevo 'che cattiveria'. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l'ha detto in maniera terribile. Mi ha detto una roba tipo 'non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto'. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego".