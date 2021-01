Tra i brand che più hanno legato il proprio nome a quello di Chiara Ferragni e Fedez c'è senza dubbio Intimissimi, marchio di intimo che da anni è al centro di campagne di sponsorizzazione da parte della famosissima coppia. Oggi però pare che i rapporti tra le parti siano stati interrotti, e per volere della casa di moda. Il motivo lo ha spiegato proprio il rapper in occasione di un video pubblicato su Twitch, piattaforma di streaming molto in voga tra i giovani, in queste ore.

Perché Intimissimi non vuole più collaborare con Fedez

Fedez ha parlato della mancata collaborazione con Intimissimi durante l'ultima diretta della sua trasmissione web 'La tana del boomer'. Piazzatosi davanti alla telecamera, il cantante si è mostrato in abiti casalinghi: "Se sono in pigiama? Sì! Dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano - ha esordito, per poi aggiungere dettagli - Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena".

La collaborazione tra Intimissimi, Fedez e Chiara Ferragni

Da tempo Intimissimi, marchio del gruppo Calzedonia, collaborava con l'artista milanese, ma ora l'alleanza sarebbe naufragata, almeno a stare dalle parole del diretto interessato. Tempo fa il brand raccontava così la sponsorizzazione con un comunicato: "Intimissimi Uomo lo celebra attraverso uno degli artisti italiani più amati: Fedez. Il cantante e produttore è infatti uno dei volti del brand, scelto per la sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile". Nel 2017, invece, Chiara Ferragni ha ricoperto il ruolo di designer per l'evento 'A Legend of Beauty', show di Intimissimi on ice.