Accordo Fedez-Iovino: quanto ha pagato il rapper, la cifra

Fedez e Cristiano Iovino avrebbero trovato un accordo economico così da non far partire la querela. A confermarlo all'Ansa alcune fonti legali. Con questo accordo monetario il rapper si sarebbe impegnato a pagare mentre il personal trainer a non presentare querela per i fatti avvenuti nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso.

Inizialmente Fedez si era detto estraneo ai fatti, poi le indagini sono proseguite, la procura di Milano ha assicurato il suo coinvolgimento e il rapper non ha più parlato della questione. Nel mentre sono state pubblicate in parte le immagini della rissa che erano state registrate dalle videocamere di sorveglianza. Per questi motivi, anche se Iovino non aveva sporto denuncia è stato aperto un fascicolo per rissa, reato procedibile d’ufficio.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia, su Rtl 102.5, l'ammontare della cifra sarebbe da capogiro: "C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. A me risulta che la cifra sia tra i 400 e i 500mila euro. Parallelamente c’è la vendita della villa… Due cose che potrebbero collimare. Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia però la denuncia prosegue d’ufficio. Ma non essendoci il querelante ha un peso minore.

Insomma, una cifra realmente da capogiro quella che Fedez è stato disposto a cedere pur di non avere conseguenze legali da questa vicenda: nientemeno che 400-500 mila euro. Ovviamente, è necessario ribadire che queste rimangono solo indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non sono uscite conferme ufficiali riguardo l’accordo raggiunto tra il rapper e “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi.