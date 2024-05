Caso Iovino, cosa rischia Fedez: parla l'avvocato

Il pestaggio intorno alle 3.30 di notte, la lite in discoteca qualche ora prima, le minacce ai vigilantes del condominio per farli tacere su quanto appena visto. I tasselli dell'aggressione ai danni di Cristiano Iovino si stanno unendo e dal disegno che ne viene fuori il nome di Fedez si legge sempre più chiaro, nonostante il rapper abbia negato la sua presenza sul luogo del raid contro il personal trainer, 'colpevole' - secondo le prime ricostruzioni di chi indaga - di aver fatto qualche apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza ultimamente vicina a Federico Lucia. Anche lei, a quanto pare, presente al momento dell'imboscata del branco arrivato su un minivan nero.

A riconoscere Fedez e la ragazza sono stati due testimoni oculari - un guardiano e un vigilante - presenti quella notte sotto al condominio di via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello, a Milano. La presenza del rapper è certa, tanto che il suo nome finisce in una "Cnr", ovvero una comunicazione di notizia di reato, inviata dai carabinieri in Procura per ulteriori approfondimenti. Il reato ipotizzato è rissa ed è procedibile d'ufficio, dunque anche senza denuncia.

Rissa e lesioni, cosa rischia Fedez

Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Fedez al Salone del libro di Torino è necessario fare chiarezza, perché sono diverse le inesattezze dette ai giornalisti. Mettendo da parte i commenti sul riprovevole assunto "no referto no reato", partiamo dalla prima, ovvero che in mancanza di una denuncia fatta dalla vittima il reato di "lesioni" - per cui la Procura ha aperto un altro fascicolo - non sussiste. Secondo quanto dichiarato da Fedez "il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni e di conseguenza, anche se si fosse fatto male, non ci sono gli estremi".

Niente di più falso, spiega a Today.it l'avvocato penalista Daniele Bocciolini: "Le lesioni personali, punite con la reclusione fino a 3 anni, possono essere lievissime qualora la malattia non superi i 20 giorni di durata, lievi se la malattia è giudicata tra i 21 e i 40 giorni, gravi se la malattia è superiore ai 40 giorni e gravissime se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto ecc. Il reato si configura quindi anche se dalla condotta è derivato un giorno di malattia, non 40 - assicura - Con la riforma Cartabia è cambiato il regime di procedibilitá, estendendo le ipotesi nelle quali il delitto di lesioni è procedibile a querela della persona offesa: la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi, ovvero la malattia compresa tra 21 e 40 giorni, mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi, comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni e le lesioni gravissime". Si parla di lesioni, dunque, anche per una malattia inferiore a 40 giorni, ma per far partire il procedimento penale, chi è stato vittima di un'aggressione deve personalmente sporgere denuncia. "Salvo nei casi in cui si ritengano sussistenti circostanze aggravanti o altre ipotesi di reato" spiega ancora l'avvocato Bocciolini, entrando nel dettaglio: "In questo caso sembrerebbe che la Procura di Milano abbia ipotizzato oltre alle lesioni anche l'ipotesi della rissa che è un reato procedibile d'ufficio, punito fino a 6 anni di reclusione".

Per Fedez quindi potrebbero esserci lo stesso conseguenze penali, fermo restando che c'è ancora tempo per sporgere denuncia: "Il termine è quello di 3 mesi dal fatto. Essendosi il fatto consumato tra il 21 aprile e il 22 aprile, la persona offesa, qualora non lo abbia fatto, ha ancora tutto il tempo per farlo fino al 22 luglio. Nessuna norma impone che, in caso di lesioni personali, la denuncia debba avvenire nell'immediatezza".

Futili motivi e premeditazione: occhio alle aggravanti

Fedez al momento non risulta indagato, ma la sua posizione sarà attentamente valutata dagli inquirenti alla luce della ricostruzione della dinamica dell'aggressione. Bocciolini parla di uno scenario più che possibile: "Probabilmente verrà sentito come persona informata sui fatti visto che il suo nome compare nella cnr. Fondamentali saranno le testimonianze nonché l'acquisizione dei filmati delle videocamere di sorveglianza". Il procedimento può andare avanti sia per la rissa - reato procedibile d'ufficio - che per le lesioni personali. Su questo l'avvocato penalista contattato da Today è chiaro: "Potrebbero essere contestate alcune circostanze aggravanti come i futili motivi o la premeditazione che renderebbero il procedimento procedibile d'ufficio. La Procura di Milano in questa fase dovrà acquisire tutti gli elementi utili. Il fatto che al momento risulti l'iscrizione di un solo indagato non esclude che nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri indagati - continua - ricordo, infatti, che per la rissa necessariamente si prevede la presenza di almeno 3 soggetti. Nel caso di specie si è parlato addirittura di 8/9 persone. La Procura procederà sicuramente anche a sentire la persona offesa, ovvero il personal trainer, per approfondire la sua versione dal momento che ha dichiarato allo stato di non conoscere nessuno degli aggressori. Se si è trattato di una 'spedizione punitiva' per una lite avvenuta la sera precedente, il movente - per quanto futile - deve essere necessariamente ricondotto a quanto avvenuto in discoteca".

"No referto no reato", un'altra falsità

Va ribadito che la posizione di Fedez è al vaglio degli inquirenti ma al momento non risulta indagato. Bisognerà aspettare gli esiti degli accertamenti in corso. Tornando alla questione "no referto no reato", l'avvocato Daniele Bocciolini ci tiene a precisare: "Il fatto che non ci sia reato quando non c'è il referto non corrisponde al vero. Le lesioni possono essere comunque provate anche in assenza di un immediato accesso al Pronto Soccorso. Il referto è sicuramente un riscontro importante a livello processuale, ma la sua assenza non esclude il reato. Varie possono essere le ragioni. Peraltro - conclude - allo stato non possiamo escludere che comunque siano state refertate".

Tutto da valutare. Ma se si volesse vedere ancora oltre, tra le conseguenze che potrebbero esserci - qualora dovesse emergere un coinvolgimento di Fedez da comportare l'iscrizione nel registro degli indagati - anche un procedimento pendente che potrebbe costargli caro nel divorzio da Chiara Ferragni e di conseguenza per l'affidamento dei figli.