Fedez e il caso Iovino, la mamma del rapper rompe il silenzio sui social

Due testimoni oculari del pestaggio di Cristiano Iovino hanno riconosciuto Fedez tra le persone scese dal minivan sotto casa del personal trainer, anche le telecamere del condominio - stando alle indiscrezioni che emergono dalle indagini - lo avrebbero immortalato sul posto, mentre il rapper assicura di essere totalmente estraneo alla vicenda. "Io non c'ero" ha detto ieri ai giornalisti al Salone del libro di Torino, aggiungendo: "Dalla telecamera non si vede niente. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare?".

Fedez, dunque, non teme nulla ma si scaglia contro la stampa, accusandola di occuparsi di lui invece che di temi prioritari come la guerra in Medio Oriente. Ospite di un incontro sulla salute mentale insieme al presidente dell'Ordine degli psicologi, ha tuonato dal palco: "Da un lato ci sono dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall'altra parte una stampa che si occupa fondamentalmente di notizie tipo le ca**ate che fa di notte Fedez. Non avete ancora capito che a loro non frega un ca**o. Sarebbe il caso che la stampa italiana rivalutasse le priorità e non giocasse a fare l'influencer".

A rilanciare il messaggio, sottoforma di provocazione, è la mamma di Fedez. Annamaria Berrinzaghi ha condiviso tra le storie Instagram lo screen del significato della parola "ossessione", aggiungendo sottofondo la canzone dei Subsonica "Nuova ossessione", per sottolineare la fissazione - secondo loro - dei giornalisti nei confronti del rapper, "vittima" di una presunta macchina del fango e di un accanimento mediatico che arriverebbe addirittura a metterlo sul luogo di un pestaggio.