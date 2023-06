Fedez e Ivano, l'addetto alla sicurezza "star" di Love Mi: "Quest'anno lo teniamo dietro al palco, ha troppi fan"

Questa sera torna Love Mi, la seconda edizione dello show benefico ideato da Fedez che sul palco allestito in piazza Duomo a Milano vedrà avvicendarsi ben 29 artisti. A poche ore dall'inzio dello show, Fedez ha voluto con lui in un video social Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che lo scorso anno è diventato l'idolo dei social per le sue espressioni contrariate durante il concerto. "Quest'anno Ivano lo teniamo dietro al palco perché ha troppi fan" ha detto il cantante nella clip postata tra le storie Instagram proprio con l'uomo definito "la star dello scorso LoveMi".

Sotto, il video di Fedez con Ivano Monzani

Chi è Ivano Monzani e perché è diventato famoso

Ivano Monzani era uno degli addetti alla sicurezza del concerto organizzato in piazza Duomo a Milano lo scorso anno. A sua insaputa uno dei partecipanti l'ha ripreso mentre sul palco si stava esibendo Paky con la sua Blauer e le sue espressioni sconcertate nel sentire frasi come "Figlio di pu**ana, non fino**hio", "Metto pa**e e pesce insieme quando me la fo**o", hanno fatto il giro dei social. Grande amante della musica Rock, Hard rock, Heavy metal, Monzani sui suoi social condivide i videoclip di Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen. Un genere totalmente diverso da quello proprio di Love Mi, motivo per cui non viene dunque difficile capire il perché del suo disappunto.