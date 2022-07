Ivano Monzani e Fedez insieme: il video che fa impazzire il web

Fedez e l'uomo del web: Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza diventato famoso per le sue espressioni durante il concerto Love Mi. Una coppia improbabile ma che ha fatto scattare il sorriso sopra il volto di chi ha visto prima la storia di Fedez e poi le varie ricondivisioni sui social.

Ieri sera Fedez era al concerto di Achille Lauro e Monzani era presente: i due non potevano non farsi una foto insieme e così ecco che si è creata la magia. Monzani durante Love Mi era stato ripreso da un fan mentre si esibiva il trapper Paky e il risultato è stato che Ivano è diventato una star del web tutto merito delle sue espressioni basite. Fedez, che come il resto d'Italia, ha visto il volto di Ivano rimbalzare ovunque sui social e non poteva perdere l'occasione di scattarci una foto, o meglio registrare un piccolo video con lui. "Tanta roba questo eh", sono le uniche parole di Monzani che si riescono a comprendere.

Il web è letteralmente impazzito per i due insieme e sotto al post di Trash Italiano che ha ricondiviso la storia di Fedez i commenti sono centinaia e centinaia, e continuano a moltiplicarsi: "Meme of the year", "È più famoso di Fedez", "È Fedez che ha chiesto la foto a lui", "L'Italia riparta da lui", "Il duo di cui non sapevamo di aver bisogno, ormai mito indiscusso", questi sono solo alcuni dei commenti.