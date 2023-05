Fedez e l'abbraccio con J-Ax sul palco: "Ci sei sempre stato, grazie"

La pace è stata fatta a maggio 2022, e, un anno dopo, proprio come avevano annunciato, Fedez e J-Ax sono tornati a fare musica insieme. Per colpa di visioni lavorative diverse anche la loro amicizia si era rotta, ma l'affetto è prevalso e dopo una chiamata di 6 ore in cui si sono detti tutto sono tornati amici.

Ieri, 25 maggio, hanno pubblicato il loro nuovo singolo cantato insieme a Annalisa: "Disco Paradise". Per promuovere l'uscita del brano ieri sera, in occasione del concerto al Forum di Assago degli Articolo 31, sono saliti sul palco anche Fedez e Annalisa. I tre hanno quindi presentato live al pubblico una delle canzoni che sicuramente farà ballare gli italiani quest'estate. Alla fine dell'esibizione Fedez ha voluto ringraziare l'amico e collega per essergli sempre stato vicino e di aver teso una mano verso di lui nel momento in cui aveva più bisogno, i due poi si sono stretti in un lungo abbraccio. "Ti voglio bene amico mio, Fuori dal clamore e dai riflettori sei sempre stato lì a tendermi una mano. Grazie di tutto", ha dichiarato dal palco e poi l'ha anche scritto nelle storie Instagram.