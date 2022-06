Fedez e J-Ax, di nuovo insieme: "Sono rimasto senza parole" e il vaffa a chi gufava

Fedex e J-Ax di nuovo insieme. Un momento che in molti avevano sognato e che speravano arrivasse dopo gli screzi passati. La coppia ha creato alcune delle canzoni più note della musica italiana degli ultimi anni, hanno fatto ballare migliaia di persone e ieri sera hanno replicato portando sul palco brani come Senza Pagare e Vorrei ma non posto. Entrambi sui social hanno poi voluto celebrare la serata magnifica che hanno vissuto.

Fedez e J-Ax: l'emozione del palco e il vaffa a chi gufava

Fedez, dopo averlo fatto anche in diretta ieri sera, ha voluto ringraziare di nuovo i medici e anche se stesso con una riflessione sulla sua ripresa quasi lampo: "Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore. I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l’intervento e affrontare un concerto di un’ora erano molto basse". "A quel punto dovevo fare una scelta - scrive ancora - mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione". Il messaggio termina poi con il grazie ai dottori, alla sua famiglia e a Milano: "Grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il culo e l’amore della mia famiglia ieri sera è avvenuto qualcosa di magico. Grazie Milano, vi voglio un mondo di bene". J-Ax più sintetico, ma non per questo meno emozionato: "Una serata indimenticabile. Per la prima volta in 30 anni sono rimasto senza parole sul palco. Grazie Milano, sei unica".

E contro tutti quelli che speravano che lo show non andasse bene o che piovesse, J-Ax ha solo una risposta: "Comunque questo (e mostra il dito medio) è per tutti quelli che ce la gufavano, meteo compreso che sarebbe venuto giù pure il diluvio, ma ora puoi anche far piovere" questa la storia che ieri sera, post show, il rapper ha condiviso sul suo profilo social.