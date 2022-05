Fedez e J-Ax di nuovo vicini, pace fatta: "Per riabbracciarsi dopo il male fatto ci vuole coraggio"

Pace fatta tra Fedez e J-Ax. Era nell'aria da qualche tempo, con gesti distensivi da parte di entrambi che continuavano a lanciarsi velati messaggi di affetto sui social, poi finalmente l'incontro chiarificatore - dopo 4 anni di lontananza - e oggi il post su Instagram in cui ufficializzano il loro riavvicinamento e annunciano l'arrivo di un importante progetto che li rivedrà uno affianco all'altro.

Eccoli sul terrazzo del rapper nel quartiere City Life di Milano, abbbracciati, a scambiarsi baci e gesti d'affetto: "Ed eccoci qua, con un po' di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po' più adulti di prima - scrivono - Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un'esistenza serena". Ed è quello che hannno deciso di fare loro: "La vita è una strana coincidenza - spiegano ancora - ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio".

In arrivo un "bombetta" - come dice Fedez - ma nulla a che fare con i tormentoni estivi a cui ci hanno abituato per anni: "Dobbiamo raccontarvi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: "E' solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me".

La lite tra Fedez e J Ax

Amici e soci. Il rapporto tra Fedez e J-Ax per qualche anno è stato sia personale che artistico, poi la lite che li ha divisi sul palco e nella vita. Fino a pochi giorni fa. Fedez accusò J-Ax di essersi approfittato di un suo momento di fragilità e di avergli voltato le spalle. L'ex Articolo 31 ha rotto il silenzio sulla vicenda solo poco tempo fa: "Odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto - aveva spiegato - Il mio terapista l'ha definita come una sindrome dell'agente segreto. Con Fedez avevo innanzitutto un'affinità artistica, ci ha unito anche l'amore per il punk rock. E' uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l'imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d'ansia".