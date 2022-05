Fedez scrive a J Ax (dopo anni di guerra). Lui risponde

Fedez tende una mano a J Ax dopo anni di tensioni. E lui sembra rispondere in modo favorevole all'idea di una pace.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, il cantante ha condiviso su Instagram un video in cui fa riferimento al collega per la prima volta dopo moltissimo tempo di silenzio. Nel dettaglio, Fedez si è immortalto in macchina con in sottofondo il brano "Senza Pagare", inciso insieme nel 2017 e, come tag, c'è proprio il nome di J Ax e l'emoticon di una fiamma. Segno, quindi, che il rapper ha deciso di porgere una mano all'ex socio dopo che, per molto tempo, i due non si sono rivolti parola.

Come l'ha presa J Ax? Bene, sembra: poco dopo, infatti, è lui stesso a ri-condividere lo stesso video. Che sia arrivato il momento di seppellire definitivamente vecchi rancori?

La vicenda è storia nota per gli appassionati di musica. Il connubio artistico tra Fedez e J Ax è durato un paio di anni prima di deflagrare in una lite importante. Una complicità umana e professionale, la loro, che si è poi bruscamente conclusa con accuse reciproche e recriminazioni (anche) legali. Quelle di Fedez, in particolare, sostenevano che Ax e Fabio Rovazzi (artista che, all'epoca, era anch'esso molto vicino ai due) avessero cavalcato un suo momento di fragilità per ferirlo. Ed è stato proprio J Ax, giorni fa, a tornare sulle ragioni che invece, a suo parere, avevano causato l'allontamento:" Io odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto - aveva spiegato - Il mio terapista l’ha definita come una sindrome dell’agente segreto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia''.