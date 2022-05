Fedez, Leone e i 'colori da femmina': "La camera di Vittoria è rosa, mio figlio mi ha dato una lezione"

"Chi ti ha insegnato che il rosa è un colore da femmine?". Finiva così il video pubblicato da Fedez tra le storie Instagram qualche giorno fa, dopo che il figlio Leone voleva riprendersi un peluche dalla cesta dei giochi di Vittoria, la sorellina, perché blu e quindi 'per maschi'. La risposta arriva oggi e spiega come sono andate davvero le cose.

Leone lo ha visto proprio a casa, ammette il rapper: "Mi sono reso conto che è stato lui a dare a me la lezione - fa sapere al Corriere - mentre gli spiegavo che non ci sono colori specifici per le bambine ho realizzato che la camera di mia figlia è completamente rosa. Anche io non sono esente da questo genere di stereotipo e mio figlio me lo ha insegnato". Così, insieme, hanno capito una cosa importante, come accade ogni giorno.

Per Fedez i suoi figli sono il motivo quotidiano per migliorarsi e dopo il tumore sono diventati ancora di più la sua priorità: "Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è vedere crescere i tuoi figli - spiega -. Ecco, questa cosa ti dà uno spirito diverso".