Fedez riabbraccia Leone e Vittoria: le foto della festa a casa

"Si torna a casa, si torna a vivere", sono le parole di Fedez sui social appena uscito oggi dall'ospedale. In un post il rapper milanese ha ringraziato i medici che gli hanno "letteralmente salvato la vita", gli infermieri che lo hanno accompagnato e accudito in queste due settimane di ricovero e dopo aver ricordato che "l'amore è la medicina più potente", è corso a riabbracciare i suoi amori più grandi, i figli Leone e Vittoria.

Dimesso dal San Raffaele di Milano in tarda mattinata, Fedez è tornato a casa insieme alla moglie Chiara Ferragni, che ha pubblicato tra le storie Instagram una dolcissima foto di loro due che tengono per mano Leone e appena arrivati nel loro appartamento ad aspettarli c'era la piccola Vittoria con il resto della famiglia per una bellissima festa. Il cantante non vedeva l'ora di stare di nuovo con i suoi bambini, che in questi interminabili giorni ha potuto vedere soltanto in videochiamata.

Il post di Fedez al ritorno a casa

Fedez è stato dimesso

Fedez è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 22 marzo. La decisione dei medici è arrivata dopo i risultati degli ultimi accertamenti, che evidentemente hanno dato un esito positivo. L'intervento di rimozione del tumore al pancreas è andato bene e in ospedale ha già fatto un primo ciclo di terapia.