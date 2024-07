"Fedez e Chiara: lite accesa mentre lui era ricoverato". Il retroscena

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez non è scandito da pace e tranquillità. Non è certo un mistero che i due si siano fatti la guerra per non mostrare i figli sui social, le frecciate sui social e poi nell'ultima canzone del rapper, i flirt veri o presunti con modelle e 'rivali'.

La separazione non sta andando nel migliore dei modi e secondo alcune indiscrezioni, pubblicate da Very Inutil People, Federico e Chiara avrebbero litigato anche mentre lui era ricoverato in ospedale pochi giorni fa. Questo non stupirebbe vista anche la storia che il rapper avrebbe condiviso proprio dopo la lite: "Certe persone è meglio perderle". I due avrebbero discusso al telefono in modo molto animato: il cantante avrebbe rimproverato all'ex moglie di non essersi presentata in ospedale.

Il ricovero per fortuna è durato poco e Federico subito dopo le dimissioni si è recato sul lago di Como insieme ai figli, ai genitori e al cucciolo di Golden Retriver che ha preso pochi mesi fa. Sono stati giorni curativi all'insegna della spensieratezza e della gioia dopo un altro momento molto difficile. Non è possibile sapere se tra Chiara e Fedez ci sia stata davvero una lite di certo c'è però che l'imprenditrice è di nuovo sparita dai social...