Morte Vialli, la giornalista attacca Fedez: "Volevi fare il selfie con il morto", lui si infuria: "Fai schifo"

La morte di Gianluca Vialli ha creato un bel po' di scompiglio nel mondo dello spettacolo. Tantissimi vip, infatti, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore e allenatore morto oggi, 6 gennaio 2023, dopo una lunga lotta con il tumore. Ma neanche un momento così delicato come la morte di uno dei personaggi più amati del mondo sportivo è riuscita a placare le polemiche e, proprio in questa così triste giornata per l'Italia, è scoppiata una feroce lite via social tra Fedez, che con Valli ha condiviso la stessa malattia e che è stato tra i primi e commentare, commosso, la sua morte, e la giornalista Serena Mazzini che ha attaccato il rapper milanese per una sua frase detta in riferimento alla morte di Vialli.

Tutto è nato da un video in cui Fedez ha voluto salutare un'ultima volta l'ex calciatore che gli è stato affianco, telefonicamente, durante la malattia. Fedez, infatti, ha prima ringraziato Gianluca per la sua sensibilità e il suo aiuto spassionato e ha ricordato, poi, un aneddoto che li riguardava, cioè il loro progetto di farsi una foto insieme della loro cicatrice.

"Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto della nostra cicatrice e purtroppo non ce l'abbiamo fatta", sono state le parole di Fedez che hanno scatenato l'ira della giornalista Serena Doe che l'ha ferocemente attaccato nel suo podcast accusandolo di essere ossessionato dalla popolarità al punto tale da pensare, anche in un momento tradico, al "selfie con il morto".

Così, Fedez, su tutte le furie, ha deciso di ripondere a tono alla giornalista e ha ribadito la sua posizione: "Per promuovere il suo podcast l'ossessionata "giornalista" non si ferma davanti a nulla. Oltre a non aver capito un ca**o di ciò che ho detto, io mi chiedo, ma come si fa a far polemica davanti a tutto? Ripigliatevi".

Fedez ha poi aggiunto, in un video: "Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che fossi guarito dal cancro al pancreas in tre giorni, davanti ad un pensiero di un lutto e un ricordo per una persona che mi ha aiutato, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere? Perché se di fronte a questi guru dei social che ti insegnano come stare al mondo non si può nemmeno ricordare una persona che oggi è venuta a mancare, che ti ha dato una mano quando ti hanno trovato un tumore raro al pancreas, allora non si può più fare un ca**o e se per trascinarvi nell'onda della mediaticità avete bisogno di promuovere un podcast dicendo che io ho detto che volevo farmi il selfie con il morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo, più di me".