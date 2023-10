Fedez attacca in diretta Selvaggia Lucarelli: "Fa diagnosi a caz*". Fabio Fazio risponde così

Ospite di Che Tempo Che Fa, Fedez ha parlato molto del suo nuovo impegno: sensibilizzare il pubblico nel merito della salute mentale, tema che gli sta particolarmente a cuore dopo i problemi di salute avuti un anno e mezzo fa. Com'è noto infatti, il cantante è stato operato per tumore al pancreas e, nei mesi successivi, non ha fatto mistero di quanto la sua psiche sia stata provata da quest'esperienza. Ebbene, proprio nel parlare di questo tema con Fabio Fazio, l'artista milanese ha tenuto ad accusare "una giornalista che mi ha additato come un narcisista patologico".

"All'epoca - ricorda Fedez - una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum". A stretto giro la replica di Fazio: "Sono totalmente d'accordo, le parole sono importanti".

Nessun riferimento esplicito a Selvaggia Lucarelli, ma due indizi lasciano pensare che si tratti di lei. Anzitutto, Lucarelli ha riconsegnato proprio di recente il tesserino da giornalista. Inoltre fu proprio lei a dire "Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo 'normalizzare' per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata". La stessa Lucarelli in quell'occasione non fece direttamente il nome di Fedez, ma a tutti è apparso sottinteso che si trattasse di lui poiché, proprio in quei giorni, era uscita la prima stagione di The Ferragnez, in cui il cantante si mostrava in lacrime, alle prese con una seduta dal terapista registrata dopo aver scoperto di avere un cancro.