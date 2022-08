Fedez e Luis Sal in versione Borat: le foto con il costume mankini verde fluo

Si sa, le tradizioni di famiglia sono importanti. Chi sta pensando al pranzo o alla cena di Natale si sbaglia, in questo caso stiamo parlando del rituale social, ma non solo, che Luis Sal Fedez hanno deciso di onorare oggi su Instagram. Loro due vicini alla piscina coperti solo dall'iconico slip-costume di Borat. La coppia ha voluto rendere omaggio all'attore Sacha Baron Cohen, protagonista del film Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan.

Il costume mankini verde lime non passa certamente inosservato, ma ciò che fa sorridere è anche la scelta autoironica di Fedez di posizionarsi sopra dei piccoli rialzi per essere alto tanto quanto Luis. Il post su Instagram, oltre alle foto, comprende anche dei mini video dove loro fanno da dj. Anche quest'anno nessuna immagine del lato b, anche se sono in molti a reclamarla (chissà che non arrivi nel pomeriggio).