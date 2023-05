Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: "A un punto limite, avrei evitato questo scenario"

Tra Fedez e Luis Sal la rottura è ufficiale. Inseparabili nella vita e sul lavoro, i due si sono allontanati due mesi fa senza dare nessuna spiegazione agli ascoltatori di Muschio Selvaggio - il podcast che conducevano insieme, dove ora il rapper è rimasto da solo al timone - tantomeno ai follower che li seguivano divertiti ormai da anni.

La corda, però, si è quasi del tutto spezzata dopo le continue domande dei fan e Fedez è stato costretto a metterci almeno un pezzo di scotch per provare a tamponare la situazione. Durante una diretta Instagram, il rapper ha detto al riguardo: "Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile". Adesso però non sembra ancora il momento: "Non posso parlarne, non per mia intenzione. Ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo. Sono a un punto limite - ha detto - e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario". Fedez ha poi aggiunto: "Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo".

Le illazioni su una loro presunta relazione

Dopo la scomparsa improvvisa di Luis Sal da Muschio Selvaggio sono iniziate a circolare delle voci su una loro presunta relazione. A fare per primo queste illazioni era stato Fabrizio Corona, parlando di un ultimatum dato da Chiara Ferragni che avrebbe costretto Fedez a scegliere tra lei e l'amico. Rumors smentiti categoricamente dall'ufficio stampa del rapper, che ha ribadito come tra il rapper e lo youtuber ci fosse esclusivamente un rapporto di amicizia. O forse meglio dire c'era un rapporto di amicizia...