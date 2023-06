Fedez-Luis Sal, spunta il retroscena sulla clamorosa rottura: "Il vero motivo della lite"

La rottura del rapporto professionale e personale tra Fedez e Luis Sal ha trovato il suo picco mediatico nel video che lo youtuber ha pubblicato sul canale di Muschio Selvaggio in risposta a quello dell'ex collega. "Eccomi qua" ha esordito Luis nei primi secondi del filmato che in quattro minuti ha ripercorso gli anni passati insieme al rapper, dalla decisione di firmare insieme il podcast al deterioramento delle condizioni di lavoro che lo hanno portato a mettere un punto alla collaborazione. Dal canto suo, Fedez ha ulteriormente replicato alle tesi espresse, con il risultato che, come prevedibile, ognuno ha difeso le sue posizioni.

Adesso a rimettere al centro delle cronache social la questione tra i due è l'account Instagram The Pipol Gossip che ha raccontato il presunto vero retroscena che si nasconderebbe dietro il litigio tra Fedez e Luis Sal, ex migliori amici e soci nel podcast Muschio Selvaggio. "Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine" si legge nel post. Il riferimento, dunque, è all'agenzia fondata nel 2020 per curare l'immagine di vari personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo a cui lo youtuber non avrebbe acconsentito di far parte.

Al momento i diretti interessati non hanno commentato l'indiscrezione che comunque torna sul caso riassunto con quel "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" diventato ormai storia dei social.