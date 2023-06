Fedez svela tutto su Luis Sal: "È successo a Sanremo"

Giorni fa lo aveva promesso: "Adesso ho degli impegni su cui voglio focalizzarmi, ma a breve darò spiegazioni". Il momento di svelare cosa è successo con Luis Sal, improvvisamente scomparso dal podcast Muschio Selvaggio - e dalla sua vita - per Fedez è arrivato. Il rapper racconta tutto in un video sul canale YouTube del format ideato con l'ormai ex amico: "Finalmente vi darò le tanto agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis".

Tante le voci circolate su questo allontanamento, tra cui anche le illazioni di Fabrizio Corona che ha parlato di una loro presunta relazione finita male, ma la verità che racconta Fedez è ben altra: "C'è stata una parentesi più lavorativa che divertente, la parentesi di Sanremo. Sanremo è stato un progetto voluto fortemente da me perché pensavo potesse essere utile. Lui in prima battuta non era d'accordo - spiega - Questa parentesi è caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top e successivamente c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto. Una discussione animata che ci ha portato a dire: prendiamoci qualche settimana per capire cosa fare e alla fine di questa settimana, con mio grande stupore perché non ho mai ricevuto campanelli d'allarme, lui mi manda un messaggio dove mi dice 'il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast'".

Una decisione che ha rovinato anche la loro amicizia, continua Fedez: "Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis, avevamo fatto una società al 50%. La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava anche oltre il lavoro". Infine sul perché sono passati mesi prima di raccontare quanto accaduto, Fedez scarica la responsabilità: "Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato un po’ questo format perché sotto la sezione commenti di ogni ospite che ho portato da quando lui non c’è, si è parlato quasi solo di Luis. Io avevo chiesto il favore di poter dire che non c'era più ma mi è stata negata la possibilità di dare spiegazioni e credo che questa cosa sia stata fatta con un motivo ben specifico e poco corretto, dal mio punto di vista". Luis, per il momento, resta trincerato dietro il silenzio.