Tra Fedez e Luis Sal non c'è alcuna relazione: le voci di Corona sono false

Sono assolutamente false le dichiarazioni di Fabrizio Corona in merito ad una fantomatica relazione che Fedez avrebbe con Luis Sal. A sottolinearlo è l'ufficio stampa del rapper, che smentisce l'ipotesi che tra il cantante e l'influencer ci sia un legame che va oltre l'amicizia. Viene così a decadere anche la congettura secondo cui Chiara Ferragni avrebbe messo il marito di fronte ad un aut aut.

Era stato Corona, ex re dei paparazzi, a far circolare nei giorni scorsi la voce di una love story tra Fedez e Luis, vicini da un paio di anni. "Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due", si leggeva sul suo canale Telegram. E ancora: "Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio (il podcast di Fedez, ndr) è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal".

Del resto già alcune settimane fa Fedez aveva smentito la sua presunta omosessualità. "Io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi", aveva risposto a chi faceva illazioni sul suo lato più privato, dopo il bacio scoccato al cantante Rosa Chemical sul palco di Sanremo. Che tra Luis Sal e Federico ci sia una grande amicizia è invece noto a tutti: oltre alla collaborazione professionale, a legare i due ci sono state diverse vacanze insieme. Ma nulla di più.

Chi è Luis Sal

Classe 1997, nato a Bologna, Luis Sal è uno degli YouTuber italiani più seguiti. È stato uno dei concorrenti della prima edizione di Celebrity Hunted, un reality (definito "real-life thriller") dove si dà "la caccia" ai VIP, proprio in coppia con il suo amico Fedez. Luis ha aperto il proprio canale Youtube nel 2009: in poco tempo, gli iscritti sono aumentati in modo vertiginoso, rendendolo una star della rete. Oggi vanta 1,6 milioni di iscritti.