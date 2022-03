Tutti con Fedez: i messaggi dei colleghi, da Mara Venier a Emma

Le storie su Instagram di Fedez hanno sconvolto i fan, nessuno si aspettava un annuncio del genere. Alcuni avevano sospettato che fosse successo qualcosa per l'assenza di contenuti pubblicati negli ultimi giorni, ma non che il rapper fosse malato.

Nelle storie non ha dato molti particolari, ancora non si sentiva pronto per farlo, ma ha detto che la diagnosi è stata fatta in tempo e che lo aspetterà "un percorso importante". Il sostegno della famiglia è fondamentale e Fedez riconosce di essere fortunato, di poter contare su molte persone che lo amano e che gli staranno vicine. Il volto segnato dal pianto, gli occhi rossi e la difficoltà a trattenere le lacrime, immagini che straziano il cuore.

Chiara Ferragni su Instagram ha condiviso una bellissima foto, lei, Fede e Leone a corredo una didascalia dolce chiede del supporto extra per l'amore della sua vita. Proprio sotto a quella foto si stanno moltiplicando i commenti di vicinanza e supporto di fan, amici, colleghi.

Il supporto e l'amore di amici e colleghi

Tutta la famiglia Ferragni ha risposto con cuori e messaggi d'amore, a loro si sono aggiunti Levante (Forza hombre), Michela Giraud, Mara Vernier che ha scritto "Un abbraccio Chiara... è uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez" e poi Manuele Mameli, truccatore di Chiara. Anche su Twitter sono moltissimi i pensieri rivolti al rapper: Antonella Clerici, Emma Marrone, giornalisti, e ancora fan e persone che amano Federico. Nei momenti di difficoltà anche un solo messaggio d'amore può far nascere un sorriso sul volto. "Forza Fedez".

Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica?? March 17, 2022