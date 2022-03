Fedez torna sui social: "Domani un giorno importante. Grazie Chiara, al mio fianco giorno e notte"

"Domani per me sarà un giorno importante". Comincia così il messaggio con cui Fedez, 32 anni, torna sui social a qualche giorno di distanza dall'annuncio della malattia. In serata, il cantante ha condiviso una Instagram Stories in cui racconta il suo stato d'animo alla vigilia di quanto accadrà domani. Qualcosa, ovviamente, di non specificato, visto il riserbo massimo che ha voluto tenere sino ad oggi sulla natura dei suoi problemi di salute: "Volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività", aggiunge.

Poi il pensiero va alla sua famiglia, alla moglie Chiara Ferragni, 34, e ai due figli Leone, 4, e Vittoria, 11 mesi, in particolare: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riscoo a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo". A stretto giro, il messaggio è stato condiviso anche dalla moglie.

Lo scorso giovedì Fedez ha annunciato pubblicamente di essere malato. Nessun dettaglio aggiunto circa la natura del male che lo ha colpito, ma il rapper ha spiegato che dovrà intraprendere un importante percorso di cure: "Mi hanno scoperto un problema di salute che per fortuna è stato trovato con un grande tempismo", ha dichiarato. In passato, aveva spiegato di essere in pericolo di sclerosi multipla. "Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me, con una famiglia come la mia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare", ha aggiunto.

Sabato gli auguri al figlio Leone

Da allora, da quel giovedì della scorsa settimana, i social network dell'artista milanese sono stati incredibilmente silenti, fatta eccezione per i teneri auguri del primogenito Leone, che il 19 marzo ha compiuto quattro anni.