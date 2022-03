Fedez è malato, Chiara Ferragni al suo fianco: il messaggio

Fedez ha condiviso con i follower il momento delicato che sta attraversando. Con una serie di storie Instagram il rapper, visibilmente provato, ha spiegato di avere dei problemi di salute tali da dover "intraprendere un percorso importante". Nessun ulteriore dettaglio rispetto alla natura del problema: "In questo momento sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli" dice nei video, anticipando che in futuro, qualora se lo sentirà, aggiungerà ulteriori particolari alla vicenda personale.

"Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare - continua Fedez nel suo video su Instagram - In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

Il sostegno di Chiara Ferragni

Contestualmente al racconto social di Fedez, Chiara Feragni ha dedicato un post al marito: "Lui, l'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni" si legge a corredo di una foto che la mostra con lui e il primogenito Leone: "Ti amiamo più che mai, amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto molto". Da Mara Venier a Levante, da Antonella Clerici a Valentina Ferragni, migliaia sono stati gli auguri da parte di amici e utenti, vicini con tutto il loro affetto alla coppia e alla loro famiglia.