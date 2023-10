Fedez e la malattia: "Dopo l'ultimo episodio, è tornata la paura". Poi piange parlando di Vialli 

Prima apparizione televisiva per Fedez, che lo scorso mese è stato colpito da una emorragia interna tale da aver rischiato la vita. Ospite di Che Tempo Che Fa, il cantante racconta come ha vissuto i nuovi problemi di salute, arrivati un anno e mezzo dopo il tumore al pancreas per cui è stato operato all'inizio del 2022.

In che cosa lo ha cambiato la malattia? "La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno di essere curata, ovvero l'importanza della salute mentale - dice Fedez a Fazio - Dopo l'ultimo episodio la paura è tornata. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente". Il giornalista chiede a questo punto se Fedez ripensa al cancro. "È inevitabile pensarci", risponde lui. Poi, di fronte all'immagine di Gianluca Vialli, non trattiene le lacrime: è stato proprio il calciatore, morto per tumore al pancreas l'anno scorso, a supportarlo nei momenti difficili. "Quando ho scoperto di avere un tumore", ricorda oggi, "ho cercato qualcuno che avesse lo stesso problema e trovai un'intervista di Gianluca. La sera prima del mio ricovero siamo stati ore al telefono. È riuscito a darmi conforto nonostante stesse vivendo la stessa cosa e nonostante non mi conoscesse".

Di recente Fedez ha affermato di voler sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla salute mentale. "Una amica mi ha consigliato di raccontare la mia esperienza in merito all'assunzione di antidepressivi e psicofarmaci", dichiara, "Ne ho parlato in un'intervista ad Aldo Cazzullo che hanno letto in milioni e ho capito che è una emergenza. È una urgenza eppure chi ci governa non ne parla. Quello che chiedo al nostro governo è di non tagliate i fondi destinati a questo tema nella nuova finanziaria, perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno. Il mio sogno è aprire un centro che offre assistenza gratuita ad adolescenti che soffrono di salute mentale".