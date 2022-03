Fedez è malato, l'annuncio sui social

Con il volto segnato dal pianto, gli occhi gonfi e rossi, oggi Fedez ha comunicato con delle storie Instagram di non stare bene. Non fa accenni precisi al tipo di malattia ma purtroppo è facilmente intuibile "per fortuna è stato scoperto presto", "dovrò intraprendere un percorso importante", queste alcune delle frasi che il rapper ha utilizzato per parlare del male che ha scoperto da poco.

Il video è stato interrotto più di una volta, la commozione lo ha bloccato, ma Fedez ha portato a termine la sua spiegazione e ha trovato il modo, comunque, di sorridere e pensare positivo. Il suo messaggio è anche un incoraggiamento non solo per se stesso, ma per chi lo segue e lo ascolta: "Mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile. Quell'album condiviso (su Instagram) sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me".

Il video

Da Chiara Ferragni delle dolci parole: "L'amore della mia vita in questi giorni avrà bisogno di un supporto extra". Dalla parte del rapper anche molti colleghi che hanno inondato di messaggi d'affetto il post condiviso da Chiara.

Le parole di Fedez sulla malattia

"Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro".

"Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me, con una famiglia come la mia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare - continua Fedez nel suo video su Instagram - In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

"Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più preso possibile".

Fedez e Chiara vicini al popolo ucraino

Dopo la confessione dolorosa Fedez è tornato a parlare della sua fondazione, avrebbe voluto farlo a cose concluse, ma ha preferito farlo adesso per paura di avere tempo nei prossimi giorni, "Con la mia fondazione doneremo un automezzo alla Croce Rossa Italiana per trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Sono sicuro che la Croce Rossa ne farà buon uso".