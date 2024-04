Ferragnez, l'indiscrezione sulla mamma di Fedez dopo l'intervista a Belve

Non solo la storia d'amore con Chiara Ferragni, la crisi coniugale durata tre anni e sfociata nella fine del matrimonio dopo il caso Balocco: nell'intervista a Belve, Fedez ha parlato anche della sua famiglia di origine, di papà Franco e mamma Tatiana Berrinzaghi che gli sono stati vicini quando rischiava di perdersi a causa delle droghe e poi, ancora, durante la malattia. In particolare: "Come Ceo della mia società oggi voglio solo mia mamma. Io e mia madre litighiamo tanto, ma non sono schiacciato da lei", ha detto il rapper parlando della madre come presenza importantissima nella sua vita professionale, ma anche privata. A questo proposito, stando alle indiscrezioni successive alla messa in onda dell'intervista, proprio Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, (già presente per placare il figlio alla festa durante la festa della piccola Vittoria), starebbe facendo di tutto per riappacificare il figlio e la nuora.

"La mamma di Fedez tiene a Chiara"

Parlando di Chiara con Francesca Fagnani, Fedez si è commosso: "Comunque vada sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall'amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli" ha confidato in lacrime il rapper dimostrando un autentico dispiacere per la situazione. E proprio commentando questa emozione, l'esperta di gossip Deianira Marzano, nota sui social per i rumors sui personaggi più in vista, ha riportato la voce che indica appunto la mamma di Fedez come particolarmente impegnata a mettere a posto la delicata situazione. "Ho la sensazione che passati tot mesi torneranno insieme", ha scritto l'influencer in una storia Instagram: "Tra l'altro si vocifera tra conoscenti che la mamma di lui ci tiene tantissimo a Chiara e a un ritorno riunendo la famiglia e farà il possibile". Alla luce delle parole di Fedez, tuttavia, la riconciliazione al momento sembra ancora molto lontana.