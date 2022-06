"Non bere". Fedez, la malattia e la mamma che sbotta durante la presentazione della canzone

Una ramanzina da parte di mamma Tatiana. E' quella che si è visto recapitare Fedez ieri sera, verso mezzanotte, nel corso della diretta organizzata su Instagram per il lancio del brano "La Dolce Vita", in collaborazione con Tananai e Mara Sattei. Il motivo? Alla madre è sembrato di vedere il cantante "trincarsi" un po' di spumante, quando invece gli sarebbe vietato dopo l'asportazione del pancreas (a seguito del cancro diagnosticato a marzo). Un rimbrotto che è poi arrivato anche dalla moglie Chiara Ferragni, anch'essa presente come spettatrice alla live.

Tra i tanti commenti degli spettatori della diretta, allestita a ridosso dell'una di notte, orario di lancio del singolo, spunta all'improvviso quello di Tatiana (vero nome Annamaria Berrinzaghi) che, nel vedere il figlio bere con una cannunccia da una borraccia, scrive senza filtri: "Non bere caz*o". Fedez si giustifica, spiegando "E' l'acqua di Leone", ovvero il figlio "So che non devo bere, me lo ha detto il medico. Ma la madre e la moglie non ci stanno. "Non dire cavolate", risponde Tatiana. "Sei davvero scemo, devo dirlo", aggiunge Chiara.

"Niente tour, non reggo: ho avuto un cancro"

Poco prima, Fedez aveva sottolineato come la malattia gli avesse reso impossibile organizzare un tour in concomitanza col lancio del singolo. "Non ho il fisico per fare un tour, ho avuto un cancro", ha risposto a chi gli domandava quando sarebbe stato possibile andare a vederlo live. "Mi piace essere così diretto", ha aggiunto, accennando un sorriso.

Come sta Fedez: esclusa necessità della chemioterapia

E' di ieri sera il lancio de "La dolce vita", hit che si candida a diventare tormentone estivo dell'estate 2022. "Sono felice di questa splendida collaborazione, ci siamo divertiti a scriverla, cantarla e interpretarla - ha dichiarato l'artista milanese nel merito della canzone, che è un omaggio alla musica degli Anni Sessanta - Si percepisce nell’aria che c’è il desiderio di tornare a scatenarsi, per cui spero che questo pezzo faccia ballare tutti, tutta l’estate". Un nuovo inizio, anche professionale, per il rapper, che ricomincia dopo la grande paura della primavere, quando è stato operato per l'asportazione del tumore. Una battaglia che sembra essersi conclusa ufficialmente senza la necessità della chemioterapia.