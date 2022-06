Tumore, Fedez dedica un discorso alla mamma dal palco: "Mi basti tu"

Se c'è un video che ha emozionato il pubblico di Fedez in queste ore è quello in cui Anna Maria Berrinzaghi, detta Tatiana, ovvero la mamma del cantante, è apparsa a bordo palco mentre ballava insieme alla nipotina Vittoria. Un video che racconta il supporto che la donna dà al figlio, sia emotivamente che professionalmente, essendo sua manager. Inseparabile dall'artista milanese, Tatiana è stata quindi destinataria di una dedica che Federico ha voluto rivolgerle in ricordo dei momenti più difficili, ovvero quelli in cui ha lottato contro il cancro al pancreas, a marzo.

"A me basta una cosa - ha detto il cantante rivolto a pubblico di Piazza Duomo, accorso per assistere all'evento solidale Love Mi - Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l'abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo". Le parole di Fedez alla mamma sono da leggere nel contesto di una dedica che, poco prima, il 32enne aveva rivolto anche alla moglie Chiara Ferragni e ai medici che gli hanno salvato la vita all'Ospedale San Raffaele di Milano, quando ha scoperto di avere un tumore.

La risposta di J Ax

Al momento della dedica con lui sul palco c'è anche Ax, con cui Federico si è riconciliato proprio in queste settimane dopo anni di tensioni. "Hai detto tutto bene tu - ha detto al collega - Sono contento che abbiamo fatto proprio ora quest'evento insieme. Sentivo che doveva esserci un segnale nella vita mia e tua, che non bisogna farsi guidare dai rancori, che dovevamo mettere le cose positive e negative sulla bilancia e capire da che parte pendeva".