Fedez sbotta dopo gli attacchi di Meloni: "Diffidare da noi? Abbiamo salvato vite in pandemia e famiglie senza lavoro"

Si è gonfiato fino a esplodere l'affaire Chiara Ferragni e Balocco. Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni stamattina ad Atreju, che ha invitato i giovani a diffidare dagli influencer - facendo un chiaro riferimento alla vicenda che coinvolge l'imprenditrice digitale, multata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole - Fedez rompe il silenzio sui social.

"Non ho parlato fino ad ora perché la vicenda non riguarda me" spiega in un lungo video pubblicato tra le storie Instagram, continuando: "Non voglio sovra determinare nessuno e in più lei ha dichiarato che impugnerà questa cosa, e quindi non ritenevo giusto parlarne. Nonostante ciò, nonostante io non sia interno a questa vicenda, mi sono preso un cumulo di m***a, essendo mia moglie, e quindi sono stato additato come truffatore. Tutto ciò che faccio nel mondo della charity, con la mia fondazione, è stato definito opaco, fumoso. Ecco, ci tengo innanzitutto a dire che sono due cose differenti. Lo so che ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie, una donna indipendente e fa le sue cose, e io sono io e ho una fondazione, che ha un bilancio sociale pubblico e totalmente trasparente".

La dura replica a Giorgia Meloni

Dopo aver specificato che il suo intervento non vuole essere un'arringa difensiva nei confronti di Chiara Ferragni, Fedez replica direttamente a Giorgia Meloni: "Pochi minuti fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco della sua fantastica festa del partito, ha deciso di salire sul palco e di parlare delle priorità del Paese.Ha parlato della disoccupazione giovanile? No. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col cu** e non hanno ancora finito? No. Ha parlato della pressione fiscale del Paese? No. Ha deciso di dire 'diffidate dalle persone che lavorano sul web'. Questa è la priorità del nostro presidente del Consiglio. Il che mi ha fatto pensare che questo avvenimento sia stato attenzionato dal mondo della politica, perché è prioritario per il nostro presidente del Consiglio. Mi fa sorridere che un politico dica 'diffidate dalle persone che lavorano sul web', quando noi dovremmo diffidare da voi politici per tutto lo storico e il pregresso a cui ci avete abituato". A questo punto Fedez sbotta: "Visto che bisognerebbe diffidare da me e da mia moglie, vi voglio elencare alcune cose che abbiamo fatto, cose per cui lo Stato non ha fatto praticamente nulla. Piccolo esempio, durante la pandemia io e mia moglie abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito in 10 giorni una terapia intensiva da 150 posti letti che ha salvato delle vite seduta stante. Sapete il Governo e la Regione Lombardia quanto ha speso per costruire la stessa terapia intensiva, con gli stessi posti letto, entrata in funzione una miriade di mesi dopo? 10 milioni di euro per curare forse un decimo delle persone che abbiamo curato noi e non il contrario. E voi dovreste diffidare da noi, no il contrario?"

"Ho raccolto soldi per dare da mangiare a famiglie senza lavoro"

L'excursus di Fedez continua: "Le ricordo un'altra cosa. Durante la pandemia c'è stata una categoria, le maestranze dei lavoratori dello spettacolo, che sono state completamente dimenticate dallo Stato, a cui non è stato dato un aiuto. Uno che sia uno. Lo sa quanti soldi aveva raccolto il Mibact? Il fondo del Ministero dei Beni Culturali per i lavoratori dello spettacolo in un anno? Mezzo milione di euro. Lo sa quanto io da solo, chiuso 10 giorni in casa, giorno e notte, ho raccolto? 3 milioni di euro. Sa quanti soldi ho raccolto in un anno? 7 milioni di euro, che ho distribuito insieme al Cesvi per dare da mangiare a famiglie che non avevano più lavoro. E lei dovrebbe diffidare da me? Voi dove eravate?". Poi la stoccata finale, sul bonus psicologo, ultima battaglia sociale (e social) del rapper-influencer: "Vogliamo diffidare davvero della rete, quando il suo governo da gennaio 2023 per sbloccare il bonus psicologo doveva fare dei decreti attuativi e per farli ci sono volute 300 mila persone che vi mettessero il pepino al c**o, e dopo che quelle 300 mila persone hanno firmato una petizione, guarda un po' il Ministro ha sbloccato il bonus psicologo? E voi dovreste diffidare da questa cosa qua? - incalza - A me sembra che ogni tanto vi serva come promemoria, per darvi una svegliata quando serve".

"Non è mia intenzione ignorare l'elefante nella stanza. Mia moglie impugnerà il provvedimento nelle sedi opportune, si difenderà - ha detto ancora, rivolgendosi sempre alla presidente del Consiglio e ai politici in generale - Mia moglie, a differenza delle persone che compongono il suo partito, non ha potuto beneficiare dell'immunità parlamentare come l'onorevole Santanchè. Si difenderà perché si deve difendere e pagherà se dovrà pagare. Voi invece avete questo 'poterino' in più. Se la Santanché non avesse avuto l'indennità, forse dal palco avrebbe detto 'diffidate di noi'".