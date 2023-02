Fedez rompe il silenzio dopo giorni e scrive a Chiara (poi cancella tutto)

Fedez è tornato sui social: dopo giorni di silenzio assordante seguito alla lite avvenuta nel dietro le quinte di Sanremo con Chiara Ferragni, il cantante ha fatto sì che fosse ancora una volta una storia Instagram a veicolare il suo messaggio per la moglie. Giusto qualche secondo però: perché, forse in preda a un pentimento repentino, poi ha subito cancellato la storia.

"Tu la mia calamita, io la tua calamità" si era limitato a scrivere il rapper nel brevissimo messaggio. Una frase tutt'altro che casuale, visto che si tratta della strofa della canzone Favorisca i sentimenti scritta proprio per Chiara che ne divenne plateale destinataria sul palco dell'Arena di Verona il 16 maggio 2017, quando le chiese di sposarlo davanti a migliaia di persone in visibilio. Una frase che, letta oggi, dopo il clamore suscitato dallo spettacolo durante la finale di Sanremo, appare come una dichiarazione d'amore per la moglie che, intanto, continua a mostrarsi sui social (senza fede al dito) e a non rispondere agli interrogativi sulla loro crisi.

Chiara e Fedez, e ora?

Il mistero a questo punto resta tale: è davvero finita tra Chiara Ferragni e Fedez? Cosa stanno nascondendo i due influencer in questo periodo di silenzio stampa post Sanremo? C'è chi parla di rottura definitiva, chi di una crisi che l'episodio del bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston ha solo accentuato, chi pensa che i due stiano già firmando le carte del divorzio e chi che stiano facendo terapia per superare questo momento di difficoltà. Bocche cucite, da parte loro tutto tace. Ma l'uscita di Fedez apre nuovi interrogativi, ancor più per la decisione di cancellare subito il messaggio: come reagirà Chiara è tutto da vedere. Come nella puntata di una serie tv che sai che sarà certamente trasmessa, ma nessuno si azzarda a dire quando.