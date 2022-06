Giovanni Allevi ha un cancro, Fedez gli scrive: "Non sarà facile, siamo con te"

"Giovanni, anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi". Queste le parole che Fedez ha voluto rivolgere nel pomeriggio di oggi a Giovanni Allevi, dopo che il pianista ha annunciato l'inizio della sua battaglia contro il cancro, un mieloma in particolare. "Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’", ha aggiunto il rapper in un tweet. Com'è noto, lo stesso Fedez si è trovato a combattere contro un tumore quest'anno: proprio per questo motivo, a marzo si è sottoposto all'asportazione di una parte del pacreas e di ulteriori organi.

Un gesto, quello di Fedez, che ricorda quanto fatto da Gianluca Vialli con lui stesso. Poche ore dopo aver rivelato di avere un tumore al pancreas, Fedez pubblicò infatti su Instagram un tenero messaggio per Vialli, ex calciatore e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, che lo aveva chiamato in vista dell’operazione chirurgica al San Raffaele. "Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò" aveva confidato in una story il marito di Chiara Ferragni. Ed oggi ha deciso di inviare lo stesso abbraccio ad Allevi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’ ?</p>— Fedez (@Fedez) <a href="https://twitter.com/Fedez/status/1538159072523919360?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>