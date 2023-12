"Avete solo un proiettile, chi colpite?". La domanda disgustosa contro Leone, Fedez interviene e protegge il figlio

Fedez come una furia. Il rapper in una storia Instagram ha annunciato che percorrerà le vie legali contro alcuni utenti che su Twitter hanno parlato di suo figlio.

"Sono perfettamente cosciente che c'è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. Vabbè, continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o, onestamente... Ma nel momento in cui toccate i miei figli allora lì avete un problema ragazzi e avete un problema bello grande. Però ve ne accorgerete, non vi preoccupate, poi vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio, va bene?", queste le poche e mirate parole del rapper.

Su Twitter Fedez ha poi condiviso il tweet in cui compare il figlio insieme a Theo Hernandez e con sopra la frase: "Avete solo un proiettile, chi colpite?". Una domanda assolutamente da condannare e sulla quale Fedez non ha alcuna intenzione di passare sopra. "Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio", ha sottolineato il rapper.

La foto di Leone insieme al calciatore nasce perché il bimbo ha accompagnato, insieme ad altri, i calciatori del Milan in campo: prassi che precede ogni gara di Serie A. La presenza di Leone Lucia Ferragni ha suscitato non poche critiche. Alcuni hanno polemizzato scrivendo che il bimbo, che ha solo 5 anni, fosse un privilegiato e che, soprattutto, gli altri bambini non sono meno speciali di lui. In particolare a smuovere i tifosi sarebbe stato il tweet condiviso dal Milan con scritto "Un accompagnatore speciale per Theo" a corredo dello scatto del giocatore con Leone. Ovviamente niente di tutto questo può essere una scusante per le parole che sono state scritte su un bambino: l'utente ha cancellato il tweet e ha reso il profilo privato, ma gli screen di quanto aveva scritto erano già stati fatti.