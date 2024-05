Fedez in discoteca con una donna, ma non è Garance Authié: "Un'altra modella con lui"

Il nome di una donna diversa dalla giovane modella Garance Authié si affaccia alle cronache del gossip per affiancarsi a quello di Fedez. A qualche giorno dal video che mostrava il rapper mano nella mano alla 20enne francese durante una passeggiata a Monaco, arriva adesso una segnalazione riportata dalla pagina social Very Inutil People secondo cui la ragazza raffigurata di spalle accanto a Fedez in discoteca e poi abbracciata a lui nel video non era la stessa che gli stava accanto nelle immagini dell'ormai virale video su TikTok, bensì un'altra modella: la spagnola Violeta Toloba.

A quanto pare, anche Toloba era presente a Montecarlo per il GP. Il video risalirebbe a giovedì scorso al Twiga di Montecarlo, quindi prima del GP di Monaco di domenica dove Fedez è stato visto con Garance. Sembra che il loro flirt sia iniziato alcune settimane fa, che abbiano passato qualche giorno insieme a Courchevel e anche al Coachella. Ufficialmente con Violeta era solo un'amicizia, ma secondo l'indiscrezione ci sarebbe stato qualcosa di più, poi finito durante il soggiorno a Monaco.

Chi è Violeta Toloba

Violeta Toloba è diventata famosa per aver partecipato a Miss Universe nel 2019. Ha 25 anni ed è originaria di Granada. Poche le informazioni su di lei: nella sua bio Instagram - dov'è seguita da 2890 follower - non sono aggiunti altri dettagli.