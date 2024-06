Fedez beccato con Violetta Toloba: la modella racconta la verità sul loro rapporto

Garance Authiè, ma non solo: negli ultimi giorni anche il nome di Violeta Toloba è stato affiancato a quello di Fedez, fotografato con lei in una discoteca di Monaco prima del Gran Prix di Montecarlo. Inizialmente si pensava che la modella 25enne fosse Garance Authié con cui il rapper era stato visto mano nella mano, ma una segnalazione successiva ha chiarito che si trattava di un'altra ragazza. Che oggi ha deciso di parlare per fornire la sua versione dei fatti sul rapporto che la lega a Fedez.

Le dichiarazioni di Violeta Toloba

A intercettare Violeta Toloba è stata la rivista spagnola Hola: "Mentre la stampa italiana ipotizza una possibile storia d'amore tra loro, abbiamo contattato Violeta che ci ha chiarito che rapporto ha con il cantante", si legge nell'articolo che riporta le dichiarazioni della modella. "È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c'è nessun rapporto", ha assicurato Violeta che, spiega il sito, si è lasciata da poco con il marito. Tra lei e il rapper, dunque, ci sarebbe solo una buona amicizia: "L'ho apprezzato molto, è una persona eccezionale. Qualunque cosa faccia, lo sosterrò e saremo sempre amici, con tante risate, esperienze e momenti indimenticabili".

Nessun flirt, dunque, ci sarebbe stato tra i due. Intanto Fedez nelle ultime ore si è localizzato a Forte dei Marmi, cittadina toscana dove - ironia della sorte - si trova anche Chiara Ferragni. Una coincidenza che, come prevedibile, sta destando molta curiosità tra gli utenti.