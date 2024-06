Fedez, la pesante accusa di Naska: "È venuto a prendermi a mazzate con tre persone"

Un'altra pesante accusa arriva nei confronti di Fedez. A farla è il rapper Diego Naska, tirato in ballo proprio da Federico Lucia durante una diretta su Twich da GrenBaud (dove ha parlato anche di Chiara Ferragni), in cui ha raccontato una discussione avvenuta tra loro mesi fa dopo che un hater lo aveva insultato, toccando la sua famiglia e i figli.

"Una amico loro, tale... Non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si sco***a mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà - ha spiegato Fedez - Diego Naska commenta ridendo. Gli ho chiesto cosa lo facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa. Non ha voluto chiedermi scusa. Bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, dove uno tira in mezzo i miei figli... Io sono fatto così - ha detto ancora - Poi se volete fare la morale, dire che sono una cattiva persona, non me ne frega un c***o. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo. Piaccia o meno è così".

A distanza di qualche ora è arrivata la replica di Naska, che racconta la sua versione in un video pubblicato tra le storie Instagram: "Stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose. Volevo dirvi, se non lo sapevate... Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno, perché di stupore parliamo. La gif non stava ridendo, era una gif di stupore, che vi lascio qui (e pubblica la gif di un ragazzo che sputa dell'acqua appena bevuta dal bicchiere, ndr), il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Tre contro uno". David Naska non gliele ha mandate a dire: "Mezzas***. Non sapevo nemmeno, magari perché non sono un attivista come lui, che la violenza è il mezzo prediletto per chi si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani". Infine si è rivolto direttamente a Fedez: "La prossima volta che vai a un convegno invitami, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Magari passami a prendere tu, però senza van con 5 persone dentro. Con la smart, da solo. Ciao". Questa l'accusa di Diego Naska, a cui Fedez non ha ancora replicato.

L'aggressione a Iovino

Fedez nelle scorse settimane è stato coinvolto in una brutta vicenda di cronaca. La Procura di Milano lo ha indagato con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite scoppiata nella discoteca The Club. Iovino non ha mai querelato Fedez, fonti legali hanno dichiarato che tra i due sarebbe stata raggiunta "una soluzione transattiva". Un accordo economico, pare, tra i 400 mila e i 500 mila euro.

