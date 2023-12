Fedez riappare sui social: Natale a Milano, salta la vacanza sulla neve (e Chiara non si vede)

Primo Natale a Milano dopo anni per i Ferragnez. La coppia, solita a lunghe vacanze sulla neve per le festività - insieme a famiglia e amici - è rimasta a casa dopo il terremoto che ha travolto l'imprenditrice digitale. Nessuna ciaspolata, niente chalet da sogno e spa ad alta quota - come eravamo abituati a 'sbirciare' di questi tempi - nessun contenuto da fare invidia a chi è costretto a feste più sobrie. E forse c'è proprio questo motivo dietro alla decisione di restare a casa, mostrarsi più semplici e lontani dagli eccessi per riconquistare i follower delusi. O forse, più semplicemente, l'umore quest'anno non è dei migliori.

È Fedez a riapparire sui social, mentre Chiara Ferragni continua a restare trincerata dietro un pesante silenzio. Tra le storie del rapper compare prima la piccola Vittoria, in attesa di scartare i regali sotto l'albero di Natale, in salotto, poi Paloma - la loro meravigliosa cucciola di Golden retriever - nel parco sotto casa. Fedez si diverte a lanciarle il frisbee poco prima di mezzanotte, e tra un video e l'altro si intravede anche un'altra persona, accanto a lui, ma dal tatuaggio che ha sulla mano non sembra la moglie. Poco dopo, invece, Fedez è in compagnia di Rondo da Sosa e altri rapper amici, sempre in strada, e con loro c'è anche suo papà Franco.

Il cambio di programma, in fondo, non sembra dispiacere a Fedez, che proprio pochi giorni prima che scoppiasse il "pandoro gate" aveva detto in una diretta social: "Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno. Io rimarrei volentieri a casa". Parole che oggi sembrano un beffardo presagio.

