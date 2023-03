Fedez e la sparata sulla nave per migranti, la Ong replica: "Se vuole finanziare gli spieghiamo come"

Le dichiarazioni di Fedez sui migranti fatte durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio non sono cadute nel vuoto. Oltre alle ormai solite critiche social, l'intenzione del rapper di voler acquistare una nave per il soccorso in mare è stata accolta come una buona notizia da Sos Mediterranee.

Realtà e provocazione, il marito di Chiara Ferragni lo ha annunciato ieri nel suo podcast, in cui era ospite Cecilia Strada: "Voglio vedere quanto costa una nave - ha detto - solo per mettere la mia faccia e farla vedere, così la gente si spaventa". Quella che voleva essere una battuta è diventata l'ennesima causa per accusare Fedez di essere egocentrico, varie ed eventuali. Ma oggi il colpo di scena, la replica di una delle associazioni umanitarie più attive per il soccorso nel Mediterraneo: "Chiunque doni fa una cosa buona - dice all'Adnkronos Francesco Creazzo, di Sos Mediterranee - Non tocca a noi giudicare quali siano le intenzioni di Fedez ma se davvero vuole finanziare una nave di soccorso e ricerca noi siamo disponibili a spiegargli come si fa oppure, se vuole, può anche sostenere la Ocean Viking che ha anni e anni di esperienza".

Arrivano le prime proposte concrete per Fedez. Chissà se prossimamente la sua faccia la vedremo davvero su una nave oltre che sulle uova di Pasqua...