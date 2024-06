Fedez mostra la sua nuova (super) casa: spunta lo "strano" dettaglio nell'arredamento

La nuova vita da single di Fedez rendeva necessario un appartamento che potesse contenere tutta la sua voglia di rinascita. Motivo per cui, subito dopo la fine del matrimonio con l'ex moglie Chiara Ferragni, il rapper si è preso una casa di ben 400 metri quadri nella zona di Piazza Castello a Milano. Un "nido" extralarge in cui ci sarà ovviamente spazio anche per le visite dei figli Leone e Vittoria e che ha mostrato per la prima volta nella sua interezza allo streamer italiano Grenbaud, arrivato per fare una diretta su Twitch.

In terra il parquet, proprio con nella ex casa condivisa con Ferragni, nelle altezze le pareti bianche. Ma è la particolare scelta dell'arredamento a colpire. Si parte dalla sala, con un classico divano grigio al centro e una parete attrezzata tradizionale, ma particolare per ciò che contiene: al centro ci sono infatti giocattoli da collezione, sparsi praticamente in tutte le stanza, tanto da sollevare le perplessità dei follower. I pezzi sono infatti ovunque, dalle statue di personaggi Marvel nelle credenze fino ai flipper in fondo al salone in arrivo direttamente dagli anni Sessanta. Poco più in là, poi, una poltrona di design di forma sferica. E ancora un juke box funzionante.

La cucina gioca tra i toni opposti del nero e del bianco, con un lunghissimo tavolo al centro. Poi parte l'infinita sequenza di stanze: una è vuota ma addobbata anch'essa con giochi, poi un piccolo bagno per gli ospiti. E ancora la stanza dei bambini, la cabina armadio fornitissima di innumerevoli scarpe da ginnastica, la palestra munita di tapis roulant e panche per gli addominali. Infine la camera da letto nei colori del beige, con un grande armadio specchiato in fondo.

"La casa di un adolescente"

Certo una casa lussuosa e molto luminosa, se si guarda al gran numero di finestre. Eppure i follower contestano l'arredamento. "La casa di un adolescente", scrive qualcuno. E ancora: "Una sala giochi insomma", "senza i soldi di Chiara si vede la differenza". Ma qualcuno spezza una lancia in favore del cantante: "Finalmente ha potuto arredarla come voleva".