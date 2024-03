Fedez, la nuova casa da single è un "nido" di 400mq: "I miei figli la ameranno. Sono loro i miei unici amori"

Vita nuova, casa nuova per Fedez, ormai distante da Chiara Ferragni con cui la crisi sembra aver preso una piega molto seria. Il sito Oggi racconta che, dopo una estenuante ricerca e una meticolosa selezione, il rapper ha trovato finalmente un luogo in cui vivere questa fase da neosingle, scelto soprattutto pensando al benessere dei suoi figli Leone e Vittoria. Si tratta di un appartamento di 400 mq sito sempre a Milano, in piazza Castello, location che gli permetterà di essere a "portata di mano" dei suoi amatissimi figli Leone e Vittoria. "Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora" ha dichiarato Fedez.

I rapporti tra Chiara e Fedez oggi

A quanto emerge dai social e dalle indiscrezioni, i rapporti attuali tra Fedez e la moglie sono tesissimi e influenzano anche la gestione dei bambini. I piccoli Leone e Vittoria, infatti, da qualche giorno non vengono più mostrati in volto da nessuno dei due, segno di scelte dettate molto probabilmente da esigenze di carattere legale. Secondo una ricostruzione, il rapper avrebbe preso la decisione di diffidare la probabile futura ex moglie in quanto avrebbe postato i figli "in continuazione come unico contenuto, perché consapevole che avrebbero generato like e commenti di supporto", distogliendo così l'attenzione del suo pubblico da altro. Anche Fedez da sempre condivide i bambini ma lui non li avrebbe "usati" in questo periodo per distrarre. Da parte di Ferragni, invece, sarebbe arrivata una diffida per impedire a Fedez di parlare di lei, e dunque del caso pandoro, a Francesca Fagnani nella prossima attesissima intervista a Belve.