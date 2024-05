Fedez mano nella mano con un'altra donna: chi è, il video

Fedez ha trascorso gli ultimi giorni nel Principato di Monaco, mentre i figli erano con Chiara Ferragni a Madrid, in Spagna. Il rapper con un gruppo di amici ha partecipato al Gran premio di Formula 1, vinto poi da Charles Leclerc. In quei giorni Federico ha trascorso la maggior parte del tempo sopra un lussuoso yacht ormeggiato a Port Hercule. E tra una storia Instagram e un'altra ha incontrato anche numerosi vip, tra cui anche il calciatore Marco Verratti.

A catturare l'attenzione di molti è stata però una frequentazione in particolare. In un video, diventato virale su TikTok e sugli altri social, si può vedere Fedez prendere per mano una ragazza mentre si trovava nei pressi del circuito, tra i paddock e l'area intorno al tracciato di gara. Sembrerebbe proprio essere la stessa ragazza bionda che è comparsa in una storia di Federico nella quale si trovava sullo yacht insieme a lui e mangiava un piatto si spaghetti.

Chi è la giovane donna insieme a Fedez

A riproporre il filmato che sulla piattaforma cinese ha superato il milione e quattrocento visualizzazioni è stato il profilo Instagram Very Inutil People, che sarebbe anche riuscito a identificare l’identità della donna. Sarebbe Garance Authié, modella francese poco più che 20enne. Questo non sarebbe il loro primo incontro ma si sarebbe già visti a marzo a Courchevel, stazione sciistica francese, poi a Parigi e ancora a Miami al festival musicale Coachella.

Classe 2004, Garance Authié ha iniziato a fare la modella da bambina, quando aveva solo anni posò per il primo servizio fotografico. Durante il Festival di Cannes è stata impegnata con alcuni fashion show andati in scena in contemporanea con il Festival del cinema francese. Sarebbe una grande appassionata di danza ed equitazione e sarebbe seguita da due agenzie di moda, francese e spagnola, ma nel suo futuro vede il cinema. Adesso sarebbe iscritta alla IE Business School di Madrid, conspecializzazione in management e finanza.