Fedez e la nuova fidanzata: effusioni in discoteca, spunta il video

Dopo le immagini che hanno mostrato Fedez mano nella mano con una ragazza a Montecarlo, arriva un altro video che confermerebbe il rapporto molto stretto tra il rapper e la donna che era con lui, confermata come la modella Garance Authié. A diffonderlo è l'account Instagram di Dillingernews che, a corredo delle immagini dei due ripresi vicini di spalle e poi stretti in un abbraccio nella penombra di una discoteca, racconta il retroscena che li riguarda.

"Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié", si legge nella didascalia al post: "Fedez proviene da uno standard molto alto, e non stupisce che abbia scelto una come lei". Poi il sito aggiunge dettagli sull'identità della donna, "una modella francese, classe 2004, appartenente all'alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene. Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele".

Questo video, il primo che mostra Fedez in atteggiamenti intimi con una donna diversa dalla moglie Chiara Ferragni, arriva a poche ore da un altro video inedito di tutt'altro contenuto: quello del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino che Zona Bianca ha trasmesso ieri su Rete 4 e che vedrebbe coinvolto lo stesso rapper. Fedez, intanto, continua a essere indagato per rissa nonostante l'accordo transattivo per cui il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei suoi confronti.